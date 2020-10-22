Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti

THY EuroLeague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'ın konuğu oldu.
OAKA Spor Salonu'ndaki maçı Yunanistan ekibi 82-68 kazandı ve Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini almış oldu.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
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