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Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2020 22:56 | Son Güncelleme

THY EuroLeague 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti

THY EuroLeague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'ın konuğu oldu.

OAKA Spor Salonu'ndaki maçı Yunanistan ekibi 82-68 kazandı ve Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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