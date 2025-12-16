Fenerbahçe Beko'ya Ergin Ataman çelmesi! Dev seri sona erdi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 16. haftasında İstanbul’da kritik bir sınava çıktı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u ağırladı ancak parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma boyunca iki takım da oyunu bırakmazken, temposu yüksek geçen maçta son anlar belirleyici oldu. Fenerbahçe Beko, taraftar desteğine rağmen rakibine 81-77 üstünlük kuramadı ve sahasında kritik bir kayıp yaşadı.

DEV SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte bir karşılaşması eksik olan Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi noktalanmış oldu. Sarı-lacivertliler, sezonun 6. yenilgisini alırken zirve yarışında önemli bir virajı geride bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP OLIMPIA MILANO

EuroLeague’de gelecek hafta Fenerbahçe Beko, 18 Aralık Perşembe günü İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos ise kendi sahasında Hapoel Tel Aviv’i konuk ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.