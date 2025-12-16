SPOR

FIFA 2025'in en iyilerini seçti! Yılın futbolcusu Ousmane Dembele oldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Ousmane Dembele kazandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.

Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.

Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erken futbolcusu: Ousmane Dembele

