SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Bekolu basketbolcu De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 yıl önce Avrupa Ligi'ne bir çaylak olarak başladı ve mümkün olan en yüksek yere ulaştı. 2010-2020'nin en iyi takımına açıkladığımız kişinin ismi Nando De Colo." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, De Colo'nun 6 THY Avrupa Ligi sezonunda 2 şampiyonluğu olduğu hatırlatılarak, "10 yılda 6 kez turnuvaya katılmasına rağmen toplam verimlilik puanı (3 bin 228) ve basket sayısında (2 bin 886 sayı) 2. sırada." ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların, başantrenörlerin, taraftarların ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen son 10 yılın en iyi takımına, daha önce Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic'in seçildiği açıklanmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Fenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktıFenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Fenerbahçe De Colo

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Diyanet'ten Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili açıklama

Diyanet'ten Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili açıklama

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

İşte Mustafa Kapı'nın yeni adresi!

İşte Mustafa Kapı'nın yeni adresi!

Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi!

Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi!

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig tavsiyesi!

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig tavsiyesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Fenerbahçeli yıldız son 10 yılın takımına seçildi!

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe en zor günlerimde bana sahip çıktı

Sadık Çiftpınar'dan flaş açıklama! "Zor..."

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber geldi!

Fenerbahçe'de koronavirüs müjdesi! Testi negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Marc Wilmots, Fenerbahçe'ye gelmek için teklifi reddetti!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.