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Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.08.2018 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Benfica ile 1-0'ın rövanşına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk turunda deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe, Benfica'yı ağırlıyor. Süper Lig'e Bursaspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, Benfica'yı yenerek play off turuna kalmak için mücadele verecek. Peki Fenerbahçe, Benfica kaşısında hangi skorla tur atlar? Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig yeni sezonu ilk haftasında Cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Benfica'yı ağırlıyor. İlk maçta 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçında Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak. Fenerbahçe - Benfica maçı D-Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Aynı zamanda bu maç; UEFA Champions League App, Sport 3, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, TDN, Fox Sports 4, Fox Sports Go, Sport TV1 kanallarından da yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE BENFİCA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani'nin takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında dün oynanan Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanda yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Portekiz'deki ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Benfica'nın gol attığı bir farklı Fenerbahçe galibiyetleri, temsilcimize yeterli olmayacak. Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe ile Benfica arasında, 14 Ağustos Salı günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının biletleri genel satışa çıktı. Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

FENERIUM ÜST-H-I BLOK :130,00 TL
FENERIUM ÜST-E BLOK :165,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :230,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :270.00 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :325,00 TL
FENERIUM ALT-E BLOK :450,00 TL

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