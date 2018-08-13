Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig yeni sezonu ilk haftasında Cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Benfica'yı ağırlıyor. İlk maçta 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe - Benfica maçında Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak. Fenerbahçe - Benfica maçı D-Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Aynı zamanda bu maç; UEFA Champions League App, Sport 3, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, TDN, Fox Sports 4, Fox Sports Go, Sport TV1 kanallarından da yayınlanacak.