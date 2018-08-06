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Fenerbahçe Benfica'yı geçerse play off turunda ilk maçı İstanbul'da oynayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi halinde yapacağı ilk maç (PAOK-Spartak Moskova) İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe Benfica'yı geçerse play off turunda ilk maçı İstanbul'da oynayacak

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Çekilen kuraya göre; Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda PAOK - Spartak Moskova maçının galibiyle ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Rövanş Yunanistan ya da Rusya'da olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe kadıköy Benfica Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerbahçe'nin işi zor Benfica karşısında fakat güzel bir sürpriz yapıp da turu geçerse;Rusya'nın güzide takımlarından Spartak Moskova ile oynayacağını düşünüyorum ki Eğer PAOK'da,sürpriz yapıp Moskovayı elerse ki ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım!2.ön eleme turunda Basel'i eleyerek bir üst tura çıktılar ve Yunanistan'ın,Aris ile birlikte 4.büyük takımı
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