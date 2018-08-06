Fenerbahçe Benfica'yı geçerse play off turunda ilk maçı İstanbul'da oynayacak

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Çekilen kuraya göre; Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda PAOK - Spartak Moskova maçının galibiyle ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Rövanş Yunanistan ya da Rusya'da olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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