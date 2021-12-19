Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de dev derbi!

Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, bugün Kadıköy'deki evinde siyah-beyazlı takım Beşiktaş'ı ağırlayaak. Geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçtan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu akşam oynanacak maçta galibiyeti elde etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı, 19 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. İlgiyle takip edilen mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. FB-BJK maçı beIN Sports 1'den naklen şekilde yayınlanacak.

Şifreli şekilde yayınlanacak maçı izlemek isteyenlerin üye olması gerekecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Rosier, Ersin, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nazım, Sosa, Berisha, Crespo, Samuel, İrfan Can, Mesut.

