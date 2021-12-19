Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de dev derbi!

Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, bugün Kadıköy'deki evinde siyah-beyazlı takım Beşiktaş'ı ağırlayaak. Geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçtan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu akşam oynanacak maçta galibiyeti elde etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta?
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı, 19 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. İlgiyle takip edilen mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. FB-BJK maçı beIN Sports 1'den naklen şekilde yayınlanacak.
Şifreli şekilde yayınlanacak maçı izlemek isteyenlerin üye olması gerekecek.
Beşiktaş: Rosier, Ersin, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.
Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nazım, Sosa, Berisha, Crespo, Samuel, İrfan Can, Mesut.
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