SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde en çok görülen skor: 1-0

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev rekabette bugüne kadar tüm kulvarlarda en çok 1-0’lık skor görüldü. Taraflar arasında oynanan son 4 lig maçının 3’ünde bu skor yaşandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde en çok görülen skor: 1-0
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı 137’ye 130 galibiyet üstünlüğü bulunurken, ezeli rakipler arasındaki müsabakalarda en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

102 yıllık derbi tarihinde toplam 80 maçta futbolseverler birer gol görürken, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 41 kez, Beşiktaş da Fenerbahçe’yi 39 kez 1-0’lık skorlarla yendi. İki ekip arasında yapılan son 4 lig maçının 3’ünde 1-0’lık sonuçlar kayıtlara geçti. 2024-2025 sezonunda Kara Kartal, Dolmabahçe’de Alex Oxlade-Chamberlain’in, Kadıköy’de Gedson Fernandes’in golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz sezon 5 Nisan 2026’da oynanan son lig maçında ise Kanarya, Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Türkiye Kupası’nda ise bu skor son olarak 5 Şubat 2017’de yaşanırken, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sane'den G.Saray yönetimine rest! Ayrılık sözleri gündem yarattıSane'den G.Saray yönetimine rest! Ayrılık sözleri gündem yarattı
Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Derbi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.