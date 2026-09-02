Leroy Sane'den Galatasaray yönetimine rest! Ayrılık sözleri gündem yarattı

Galatasaray'da yeni sezonun ilk haftalarında Leroy Sane cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Alman yıldız, son iki lig maçında ilk 11'de yer almamasından duyduğu rahatsızlığı kulüp yönetimine iletti.

"BEN SON 20 DAKİKANIN OYUNCUSU DEĞİLİM"

Haberde yer alan bilgilere göre Leroy Sane, kendisini yalnızca karşılaşmaların son bölümünde oyuna dahil edilen bir futbolcu olarak görmediğini açık şekilde ortaya koydu.

Alman yıldızın, "Ben son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim" düşüncesini kulüp yetkililerine ilettiği ifade edildi. Sane'nin, Galatasaray'ın gelecekteki planlamasında kendisine yeterince yer verilmemesi halinde ayrılık ihtimalini de gündeme getirdiği iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun, takımda önemli bir rol üstlenmek istediği ve düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyi hedeflediği belirtiliyor. Sezonun henüz çok başında yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada dikkat çekti.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ

Leroy Sane'nin rahatsızlığını dile getirmesinin ardından Galatasaray yönetiminin vakit kaybetmeden devreye girdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Alman futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirerek yaşanan durumu değerlendirdiği belirtildi.

Yönetimin, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya takım için ne kadar önemli olduğunu anlattığı ve sezon boyunca kendisine duyulan güveni vurguladığı öne sürüldü.

Görüşmenin ardından ortamın sakinleştiği ve Sane'nin Galatasaray'daki geleceği konusunda yaşanan soru işaretlerinin şimdilik ortadan kalktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

İLK ÜÇ HAFTADA SADECE BİR KEZ İLK 11'DE

Leroy Sane'nin yaşadığı rahatsızlığın arkasında, Süper Lig'in ilk üç haftasındaki forma dağılımı bulunuyor.

Alman futbolcu, sezonun açılış haftasında oynanan Çorum FK karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve sahada 89 dakika kaldı. Ancak sonraki iki mücadelede teknik heyetin tercihi farklı oldu.

Erzurumspor deplasmanında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sane, ikinci yarıda oyuna girerek 24 dakika görev yaptı. Göztepe karşısında da ilk 11'de yer almayan Alman yıldız, mücadelede yalnızca 17 dakika sahada kaldı.

Böylece Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk üç maçın tamamında forma giyen Sane, yalnızca bir kez ilk 11'de başladı ve toplamda 130 dakika süre aldı.

HENÜZ GOL VE ASİST KATKISI GELMEDİ

Sezonun ilk haftalarında beklenen skor katkısını henüz üretemeyen Leroy Sane, Süper Lig'deki üç maç sonunda gol veya asist yapamadı.

Alman yıldız, rakip kaleye toplam 4 şut gönderirken bunların 3'ünde isabet sağladı. Buna rağmen henüz tabelaya doğrudan katkı yapamaması dikkat çekti.

Galatasaray teknik heyetinin, sezonun ilerleyen haftalarında Sane'nin fiziksel durumu ve takım içindeki performansına göre daha fazla süre vermesi bekleniyor.

GÖZLER TEKNİK HEYETİN KARARINDA

Galatasaray'da yaşanan bu gelişmenin ardından gözler teknik heyetin Leroy Sane hakkındaki tercihine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda hücum hattındaki forma rekabeti oldukça yüksek seviyede bulunurken, Alman yıldızın önümüzdeki karşılaşmalarda ilk 11'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Sezonun henüz başında olması nedeniyle yönetimin Sane konusunda herhangi bir ayrılık düşünmediği, oyuncunun da yapılan görüşmenin ardından takımda kalmaya ikna edildiği ifade edildi.

Ancak Leroy Sane'nin önümüzdeki haftalarda alacağı süre ve teknik heyetin yıldız futbolcuya biçtiği rol, Galatasaray'da yakından takip edilecek konuların başında geliyor.