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Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdirildiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Burak Kavuncu
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürerken siyah-beyazlı kulüpten bir ayrılık açıklaması daha geldi. Kara Kartal, deneyimli futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı! 1

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı! 2

Siyah-beyazlı ekipte kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar devam ederken, Joao Mario da takıma veda eden isimler arasına katıldı. Portekizli futbolcunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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