Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürerken siyah-beyazlı kulüpten bir ayrılık açıklaması daha geldi. Kara Kartal, deneyimli futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar devam ederken, Joao Mario da takıma veda eden isimler arasına katıldı. Portekizli futbolcunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.