Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk büyük derbilerinden biri 4. haftada oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tarih ve saat netleşti.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı 4. hafta programına göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev mücadele, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki ezeli rakibin karşılaşması, sezonun erken bölümünde hem puan durumu hem de şampiyonluk yarışındaki iddialar açısından büyük önem taşıyor.