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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 21:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar derbi için özel koreografi gösterisi yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografi, büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi

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Süper Lig’de 6. Haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide sarı-lacivecrtli tribünler koreografi gösterisinde bulundu.

Süper Lig’de 6. Haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide sarı-lacivecrtli tribünler koreografi gösterisinde bulundu.
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Okul tarafındaki açık tribününde yer alan koreografide ‘Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde’ ifadeleri yer aldı.

Okul tarafındaki açık tribününde yer alan koreografide ‘Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde’ ifadeleri yer aldı.
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Koreografide ayrıca sarı-lacivertli bayrağı taşıyan bir taraftar resmedildi.

Koreografide ayrıca sarı-lacivertli bayrağı taşıyan bir taraftar resmedildi.
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlardan koreografi!
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Fenerbahçe Ülker Stadı koreografi taraftar

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