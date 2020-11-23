Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin galibiyetine 1,75'lik oran belirledi. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın kazanmasına ise 3,20 oran verildi. Derbinin beraberliğinin oranı ise 3,15 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın 2,5 Üst bahisi için 1,52 oran açıklanırken, 2,5 Alt'ın oranı ise 1,85 olarak belirlendi.
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