SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile söz kesti

Fenerbahçe, Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile söz kesti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2021 11:10 | Son Güncelleme

Mesut Özil ve stoper takviyesini gündeminde tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile söz kestiği iddia ediliyor. Siyah-Beyazlılar ise oyuncu için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile söz kesti

Fenerbahçe’de herkesin gözü kulağı Mesut Özil transferi ve stopere yapılacak takviyede ancak Sarı-Lacivertliler, Dorukhan Toköz’den de vazgeçmiş değil. Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ’LA ANLAŞAMADI

Dorukhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı. Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE’YLE SÖZ KESTİ İDDİASI

Dorukhan’la Avrupa’dan ilgilenen takımlar olsa da henüz Beşiktaş’ın kapısını çalan olmadı. Yıldız futbolcunun ise Sarı-Lacivertliler ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe, Dorukhan Toköz konusunda aceleci davranmayarak sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş eğer bu transfer döneminde yıldız futbolcuyu satamazsa Sarı-Lacivertliler bu planını hayata geçirebilir. (Akşam)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
F.Bahçe kiraladığı yıldız ismi geri çağırdıF.Bahçe kiraladığı yıldız ismi geri çağırdı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İbo Show'la ilgili flaş karar!
İbo Show'la ilgili flaş karar!
Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu
Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
''Futbolcu ayartmanın bedeli var''
''Futbolcu ayartmanın bedeli var''
Mesut Özil'den flaş Kadıköy paylaşımı!
Mesut Özil'den flaş Kadıköy paylaşımı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
oyuncu ayartma islemi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz ile söz kesti
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
Rıdvan Dilmen: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli
Mesut Özil gelirse, yıldız isim gitmeli...
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı
F.Bahçe kiraladığı yıldız ismi geri çağırdı
Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka!
SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!
Mesut Özil'den flaş Kadıköy paylaşımı!
Fenerbahçe son dakika! Futbolculardan beIN Sports'a sert tepki
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.