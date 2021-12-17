Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! Umut Meraş...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaşlı Umut Meraş'ın burun kemiğinin kırıldığı açıklandı. Umut Meraş'ın derbide oynayıp oynayamayacağı henüz açıklanmazken, maskeyle sahaya çıkabileceği ancak Rıdvan Yılmaz'ın varlığı sebebiyle riske edilmemesi bekleniyor.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"
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