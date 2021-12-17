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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! Umut Meraş...

17.12.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile pazar günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaşlı Umut Meraş'ın sakatlandığı açıklandı. Umut Meraş derbide oynayabilecek mi?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! Umut Meraş...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaşlı Umut Meraş'ın burun kemiğinin kırıldığı açıklandı. Umut Meraş'ın derbide oynayıp oynayamayacağı henüz açıklanmazken, maskeyle sahaya çıkabileceği ancak Rıdvan Yılmaz'ın varlığı sebebiyle riske edilmemesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Cengiz Umut Meraş
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