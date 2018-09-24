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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ilk 11'de görev yapacak. Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson, 164 gün sonra ilk kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, resmi bir maçta forma giyecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Atiba Hutchinson 164 gün sonra ilk kez resmi maçta forma giyecek

Ülker Stadı'ndaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Gary Medel'in kırmızı kart cezası nedeniyle Atiba Hutchinson'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Atiba Hutchinson böylece, 5 ay 11 gün (164 gün) sonra ilk kez bir resmi maçta forma giyecek. Bu sezon henüz süre alamayan Kanadalı orta saha, en son geçtiğimiz sezon 13 Nisan'da Akhisarspor'a karşı görev almıştı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacağı 11 şu şekilde;

Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Ljajic, Larin

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson

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