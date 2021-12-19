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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vida'ya tepki yağıyor! Yaptığı hata sonrası...

19.12.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın yaptığı büyük hata gole sebebiyet verdi. Müsait durumdayken kaleci Ersin'e geri pas atmak isteyen Hırvat stoperin topu kısa düşünce araya Fenerbahçeli forvet oyuncusu Rossi girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin vuruşu Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'da boş kaleye topu yuvarladı ve skor 2-1 oldu. Bu hata sonrası sosyal medyada Vida'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vida'ya tepki yağıyor! Yaptığı hata sonrası...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida'nın yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu. Kaleciye pası kısa düşen Vida'nın hatası gole sebebiyet verdi.

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SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Mücadelenin 30. dakikasında skor 1-1 devam ederken Beşiktaş'ta Domagoj Vida büyük bir hata yaptı. Hırvat defans oyuncusu, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin'e dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya Rossi girdi. Ceza sahasında topla buluşan Rossi, takım arkadaşı Berisha'ya pasını verdi. Berisha ise Ersin'in de kaleden çıkmış olmasını fırsat bildi ve takımı lehine skoru 2-1'e taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar Vida'yı eleştirmeye başladı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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