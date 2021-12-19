Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Vida'ya tepki yağıyor! Yaptığı hata sonrası...

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida'nın yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu. Kaleciye pası kısa düşen Vida'nın hatası gole sebebiyet verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Mücadelenin 30. dakikasında skor 1-1 devam ederken Beşiktaş'ta Domagoj Vida büyük bir hata yaptı. Hırvat defans oyuncusu, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin'e dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya Rossi girdi. Ceza sahasında topla buluşan Rossi, takım arkadaşı Berisha'ya pasını verdi. Berisha ise Ersin'in de kaleden çıkmış olmasını fırsat bildi ve takımı lehine skoru 2-1'e taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar Vida'yı eleştirmeye başladı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

