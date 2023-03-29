SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kader adamı olacak! Şenol Güneş planını yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kader adamı olacak! Şenol Güneş planını yaptı

29.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir mücadele çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in derbide en güvendiği isimlerin başında Salih Uçan gelecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kader adamı olacak! Şenol Güneş planını yaptı
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip derbi hazırlıklarını sürdürürken; teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını da netleştirmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın derbi karşılaşmasında en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte siyah-beyazlı ekibin çıkışında büyük pay sahibi olan Uçan, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak. Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş'in orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan'a önemli bir görev vereceği öğrenildi. Kaleci Mert, sağ bekte Onur ve orta alanda Salih'in yerli formasyonda olması Şenol hocanın elini rahatlatıyor ve takımı kurarken tercihlerini kolaylaştırıyor.

DÖRT BÜYÜKLERDE EN ÇOK GOL ATAN MERKEZ ORTA SAHA

7214aea42d652c0b270e4d98d0c71e98134ba5eb

Salih Uçan, bu sezon dört büyük takımda forma giyen merkez orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isim olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Alanyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarında olmak üzere toplamda 3 gol atan Uçan, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

SAKATLIĞI ÇABUK ATLATTI, SAHALARA FORMDA DÖNDÜ

salih-ucan-1661257306-90834

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Uçan, Antalyaspor'a karşı oynanan erteleme maçıyla tekrardan formasına kavuştu. Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maçta sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli orta saha, bu maçlarda 1 gol atarken; 2 de asist yaptı. Bu dört karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MİLLİ TAKIM ETKİSİ

salih-ucan-depophotos-1927332

Salih Uçan'ın milli takıma davet edilmemesi tecrübeli oyuncuyu hırslandırdı. Ay-yıldızlı ekibe yeniden dönmek isteyen Uçan, Fenerbahçe derbisinden başlayarak sezon sonuna kadar iyi bir performans yakalamak istiyor. Salih Uçan Hazıran ayındaki milli maçlar periyodunda ay-yıldızlı formayı yeniden kapmak ve ülkesine faydalı olmak için çaba harcayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız oyuncunun yeni durağı herkesi hayrete düşürecek...Yıldız oyuncunun yeni durağı herkesi hayrete düşürecek...
Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...
Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'Olay iddia: 'Ona, A Milli Takım'da bir şey yaptılar!'
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Salih Uçan beşiktaş fenerbahçe spor spor toto beşiktaş, spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri!

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri!

Galatasaray belgelerle açıkladı, Fenerbahçe cephesi sessiz kalmadı!

Galatasaray belgelerle açıkladı, Fenerbahçe cephesi sessiz kalmadı!

37 dakikada yaptıklarına kimse inanamadı!

37 dakikada yaptıklarına kimse inanamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.