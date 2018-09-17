Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oranları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanılacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Dev derbide Fenerbahçe favori olarak gösterildi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında galibiyet alması halinde 2.00 oran verilirken, Beşiktaş'a 2.65 oran verildi.
Derbinin sonnucunun beraberlikle sonuçlanmasına ise 3.10 oran verildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 29 Eylül Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 21:00'de başlayacak.
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