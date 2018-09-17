SPOR

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oranları açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanılacak derbinin iddia oranları belli oldu. İddaa'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oranları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanılacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Dev derbide Fenerbahçe favori olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında galibiyet alması halinde 2.00 oran verilirken, Beşiktaş'a 2.65 oran verildi.

Derbinin sonnucunun beraberlikle sonuçlanmasına ise 3.10 oran verildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 29 Eylül Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 21:00'de başlayacak.

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş iddaa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Milli basketbolcu Cevahir Sönmez kaza sonucu hayatını kaybetti

Milli basketbolcu Cevahir Sönmez kaza sonucu hayatını kaybetti

Al Ahli, Belhanda için Galatasaray'a bir teklif daha yapacak!

Al Ahli, Belhanda için Galatasaray'a bir teklif daha yapacak!

Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

Gomis'in hocası Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılma kararı aldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oranları açıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oranları açıklandı!

Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Bursa kaçtı, Rize yakaladı

Bursa kaçtı, Rize yakaladı

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Başakşehir ezdi geçti

Başakşehir ezdi geçti

Sivas'ta kazanan yok

Sivas'ta kazanan yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.