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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin'den özür açıklaması!

19.12.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini anlatan Yalçın Çetin, maçın ardından bir paylaşım yaparak herkesten özür diledi. Maçın bir bölümünde Fenerbahçeli taraftarların küfürleri ekran başından duyulurken tam o sırada Yalçın Çetin sarı-lacivertli taraftarların takımını müthiş desteklediğinden bahsetti. Sosyal medya bu olaydan sonra adeta karıştı. Maç sonunda paylaşım yapan tecrübeli spiker herkesten özür diledi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin'den özür açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide 2-2 berabere kaldı.

Mücadele sırasında Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarında sarı lacivertli taraftarların takımlarını desteklediğinden bahseden spiker Yalçın Çetin ise maçın ardından özür diledi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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