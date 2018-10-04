SPOR

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta yayınlanacak

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 04.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un oynayacağı maçları yayınlayacak kanallar belli oldu. beIN SPORTS, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta yayınlanacak

beIN Sports, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarının yayın haklarını aldığını açıkladı. Digiturk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55’ten itibaren beIN SPORTS’ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşte maçların yayınlanacağı kanallar;

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1
22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1
22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar, Belçika'da galibiyet peşinde!Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar, Belçika'da galibiyet peşinde!
Şenol Güneş: Fikstür adaletli şekilde organize edilmeli Şenol Güneş: Fikstür adaletli şekilde organize edilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Beşiktaş akhisarspor bein sports

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Cristiano Ronaldo milli takımdan affını istedi

Cristiano Ronaldo milli takımdan affını istedi

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt

Alex de Souza: Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı

Alex de Souza: Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı

Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi

Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta yayınlanacak

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta yayınlanacak

Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar, Belçika'da galibiyet peşinde!

Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar, Belçika'da galibiyet peşinde!

Şenol Güneş: Fikstür adaletli şekilde organize edilmeli

Şenol Güneş: Fikstür adaletli şekilde organize edilmeli

Radoslav Latal: Fenerbahçe'nin üzerindeki kazanma baskısını değerlendireceğiz

Radoslav Latal: Fenerbahçe'nin üzerindeki kazanma baskısını değerlendireceğiz

Cihat Arslan: Bizim için de rakip için de kritik maç

Cihat Arslan: Bizim için de rakip için de kritik maç

Malmö - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Malmö - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı şifresiz mi yayınlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.