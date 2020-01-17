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  4. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yaşanan olaylar sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

Fenerbahçe Kulübü - "Talimatlara aykırı hareketi"
Beşiktaş Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı" ve "Saha olayları" Galatasaray Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı"
Sivasspor Kulübü - "Saha olayları"
Erzurumspor Kulübü - "Saha olayları"

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