Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

Fenerbahçe Kulübü - "Talimatlara aykırı hareketi"

Beşiktaş Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı" ve "Saha olayları" Galatasaray Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı"

Sivasspor Kulübü - "Saha olayları"

Erzurumspor Kulübü - "Saha olayları"

