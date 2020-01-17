Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:
Fenerbahçe Kulübü - "Talimatlara aykırı hareketi"
Beşiktaş Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı" ve "Saha olayları" Galatasaray Kulübü - "Çirkin ve kötü tezahüratı"
Sivasspor Kulübü - "Saha olayları"
Erzurumspor Kulübü - "Saha olayları"
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