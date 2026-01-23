Fenerbahçe bir isme daha veda etti! Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandığını TFF’ye bildirdi. 22 yaşındaki oyuncu yarın sözleşme imzalamak için kulüp binasına gidecek.

AYRILIK AÇIKLANDI!

Mısırlı.com.tr

Sarı-lacivertli takıma 2023 yılında Olympique Marsilya’dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bartuğ Elmaz, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 karşılaşmaya çıktı.