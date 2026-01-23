SPOR

Fenerbahçe bir isme daha veda etti! Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e kiralandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuyla kiralanması için uğraşılan Bartuğ Elmaz için flaş bir gelişme duyuruldu. Sarı-lacivertli ekip genç oyuncuyu Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Burak Kavuncu
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandığını TFF’ye bildirdi. 22 yaşındaki oyuncu yarın sözleşme imzalamak için kulüp binasına gidecek.

AYRILIK AÇIKLANDI!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Sarı-lacivertli takıma 2023 yılında Olympique Marsilya’dan 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bartuğ Elmaz, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 karşılaşmaya çıktı.

