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Fenerbahçe bir sponsorluk anlaşması daha imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, resmi giyim sponsorluğu için Damat markasıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe bir sponsorluk anlaşması daha imzaladı

Sarı-Lacivertliler bir sponsorluk anlaşması daha imzaladı. Daha önce Avis ile forma göğüs sponsorluğu, 'HeForShe' kampanyasıyla da kol sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

BURHAN KARAÇAM: ''TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR MARKASI İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK''

Burhan Karaçam yaptığı açıklamada, "Çok önemi bir gün. Türkiye'mizin iki önemli markası olan Fenerbahçe ve Damat arasındaki işbirliğini sizlerle paylaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çok farklı sponsorluklarla Fenerbahçe'yi güçlendirmeyi, işbirliklerini amaç edinmiştik. Bugün de o günlerden biri. Fenerbahçemiz, Damat ile 3 yıllık yeni bir anlaşma içine girdi. Futbol, basketbol ve kadın takımlarımız, teknik heyetlerimiz, FBTV ve diğer medya alnındaki çalışanlarımız bu işbirliğinden faydalanabilecek. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: ''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPMAK SON DERECE ÖNEMLİ''

Çok güzel ve heyecanlı bir gün olduğunu dile getiren Süleyman Orakçıoğlu ise ''Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz çok önemli bir anlaşmanın imza törenindeyiz. En çok taraftarı olan ve marka olarak bir gücü olan kulüple anlaşma yapmak son derece önemli. Ülkemizin global anlamda en etkili markasıyız'' diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
damat Fenerbahçe Burhan Karaçam Süleyman Orakçıoğlu Orka Holding Yönetim Kurulu

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