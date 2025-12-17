SPOR

Fenerbahçe bitiriyor! Sadettin Saran'ın ilk transferi belli oldu: Kulüp ile görüştüler

Sadettin Saran başkanlığında ilk ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe, hem Süper Lig’de Galatasaray ile süren şampiyonluk yarışını hem de UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefini güçlendirecek hamlelere odaklandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde gireceği ilk ara transfer dönemine iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig’de zirve takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk 8 hedefinden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, kadro kalitesini artırmak için düğmeye bastı.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Fenerbahçe bitiriyor! Sadettin Saran ın ilk transferi belli oldu: Kulüp ile görüştüler 1

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transferde ilk hamlenin orta saha bölgesine yapılması planlanıyor. Hem oyun kurulumunda hem de skor katkısında fark yaratabilecek bir isim arayışında olan Fenerbahçe yönetimi, Avrupa pazarında öne çıkan futbolcuları mercek altına aldı.

İLK HEDEF JOY VEERMAN

Fenerbahçe bitiriyor! Sadettin Saran ın ilk transferi belli oldu: Kulüp ile görüştüler 2

Sarı-lacivertlilerin orta saha için listenin başına yazdığı isim PSV forması giyen Joey Veerman oldu. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Veerman’ın PSV ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ALTERNATİF KENNETH TAYLOR

Fenerbahçe bitiriyor! Sadettin Saran ın ilk transferi belli oldu: Kulüp ile görüştüler 3

Fenerbahçe’nin Veerman transferinde istediği şartları oluşturamaması halinde rotayı yine Hollanda’ya çevireceği ifade ediliyor. Listenin ikinci sırasında Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun mali koşulları hakkında Ajax’tan bilgi aldığı belirtiliyor. Taylor, bu sezon 18 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 23 milyon euro olan futbolcunun sözleşmesi ise 2027’de sona eriyor.

