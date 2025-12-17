SPOR

TFF resmen açıkladı! Ara transfer döneminin tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ara transfer döneminin tarihlerinin değiştiği açıklandı. İşte detaylar...

TFF resmen açıkladı! Ara transfer döneminin tarihleri değişti
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 yerine 2 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında olacağını açıkladı.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TFF'nin konuya ilgili önceki duyurusunda; İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyordu.

