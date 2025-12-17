TFF resmen açıkladı! Ara transfer döneminin tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 yerine 2 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında olacağını açıkladı.
TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TFF'nin konuya ilgili önceki duyurusunda; İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyordu.
