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Fenerbahçe, Bodrum FK kalesine gol oldu yağdı! Zirve yarışında puan farkı 6'ya indi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2025 21:55
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda yara almamak için Bodrum deplasmanında hata yapmak istemiyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Bodrum'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Bodrum FK kalesine gol oldu yağdı! Zirve yarışında puan farkı 6'ya indi...

Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler oldukça kritik olan bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyordu. Beklenildiği gibi baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

BODRUM KALESİNE GOL YAĞMURU

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Fenerbahçe, ilk 45 dakikada Bodrum FK kalesine tam 4 gol atmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini; Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve penaltıdan Talisca kaydetti. Bodrum FK'nın tek golünü ise Puscas penaltıdan attı. Bodrum FK, ikinci yarının sonlarına doğru Fredy ile farkı 2'ye indirse de maç 4-2 bitti.

7 MAÇTIR GOL BİLE YEMİYORLARDI

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7 maçtır gol yemeyen Bodrumspor, Fenerbahçe'den 40 dakikada 4 gol yiyerek beklentilerin altında kaldı.

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

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Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına gideceği haftada Bodrum karşısında hata yapmayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla ile puan farkını 6'ya indirdi.

BODRUM'DA KALECİ KRİZİ YAŞANDI

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Bodrum FK takımında kaleci krizi yaşandı. Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
2 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

Fenerbahçe, Bodrum karşısında hem bir ilk yaşadı hem de bir ilk yaşattı!Fenerbahçe, Bodrum karşısında hem bir ilk yaşadı hem de bir ilk yaşattı!
Fenerbahçe karşısında 18 yaşında kaleci oynadı!Fenerbahçe karşısında 18 yaşında kaleci oynadı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Bodrum FK
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