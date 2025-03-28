Fenerbahçe, Bodrum FK kalesine gol oldu yağdı! Zirve yarışında puan farkı 6'ya indi...

Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler oldukça kritik olan bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyordu. Beklenildiği gibi baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, ilk 45 dakikada Bodrum FK kalesine tam 4 gol atmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini; Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve penaltıdan Talisca kaydetti. Bodrum FK'nın tek golünü ise Puscas penaltıdan attı. Bodrum FK, ikinci yarının sonlarına doğru Fredy ile farkı 2'ye indirse de maç 4-2 bitti.
7 maçtır gol yemeyen Bodrumspor, Fenerbahçe'den 40 dakikada 4 gol yiyerek beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına gideceği haftada Bodrum karşısında hata yapmayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılarla ile puan farkını 6'ya indirdi.
Bodrum FK takımında kaleci krizi yaşandı. Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum