Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Cavani'ye teklif yapıldı!

Sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe'de forvet harekatı hız kazandı.Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının ardından golcü transferinde düğmeye basan sarı-lacivertliler, hareketli günler yaşıyor.Listesinde Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Origi gibi isimlerin olduğu iddia edilen Kanarya'da, Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan Baghdad Bounedjah'la da temasa geçmişti.

TEKLİF YAPILDI!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında ise PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani bulunuyor.Sarı-lacivertliler dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe dünya yıldızı oyuncunun menajeri ile temasa geçti ve ilk teklifini yaptı.

TEKLİFE SOĞUK DEĞİL!

Cavani'nin menajeri ile temasa geçen sarı-lacivertli yetkililerin ilk adım olarak beklemeye geçtiği öğrenildi. Dünya yıldızı golcünün menajeri bu teklife soğuk olmadıklarını ve düşünmek için zaman istedikleri öğrenildi.