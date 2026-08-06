Fenerbahçe bonservisini belirlemişti: Ederson'a dev talip!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A devi Juventus'un, deneyimli file bekçisini transfer listesine aldığı öne sürüldü.

JUVENTUS TAKİPTE

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Juventus, Ederson'un durumunu yakından takip ediyor. İtalyan kulübünün, Fenerbahçe'nin kalecisiyle ilgilendiği ancak şu ana kadar sarı-lacivertli kulübe resmi bir teklif iletmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Ederson için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer dönemindeki mali planlaması doğrultusunda gelecek tatmin edici teklifleri değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.