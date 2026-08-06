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Fenerbahçe bonservisini belirlemişti: Ederson'a dev talip!

Juventus'un, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer listesine aldığı iddia edildi. İtalyan ekibinin henüz resmi adım atmadığı belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin yaklaşık 25 milyon euroluk bonservis beklentisiyle gelecek tekliflere açık olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe bonservisini belirlemişti: Ederson'a dev talip!
Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A devi Juventus'un, deneyimli file bekçisini transfer listesine aldığı öne sürüldü.

JUVENTUS TAKİPTE

Fenerbahçe bonservisini belirlemişti: Ederson a dev talip! 1

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Juventus, Ederson'un durumunu yakından takip ediyor. İtalyan kulübünün, Fenerbahçe'nin kalecisiyle ilgilendiği ancak şu ana kadar sarı-lacivertli kulübe resmi bir teklif iletmediği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe bonservisini belirlemişti: Ederson a dev talip! 2

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Ederson için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer dönemindeki mali planlaması doğrultusunda gelecek tatmin edici teklifleri değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.

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transfer son dakika fenerbahçe Ederson
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
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