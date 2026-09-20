Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum! "Ayağı kırılacaktı, kırmızıyı atladı"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk maçta sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından yalnızca iki antrenman yaparak mücadeleye hazırlanan Trabzonspor, sahada etkili bir performans ortaya koydu. Karşılaşmanın yıldızı ise üç gol ve bir asistle oynayan Mohamed Salah oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört maçlık galibiyet serisi Trabzon'da sona ererken, sarı-kırmızılı ekip ligde beş maç sonra mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY'IN SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki son yenilgisi, geçen sezonun son haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya karşı alınan 1-0'lık sonuç olmuştu.

Bu karşılaşmanın ardından Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir ve Kocaelispor'u mağlup eden Galatasaray, Arca Çorum FK ile de berabere kalmıştı. Trabzonspor karşısında alınan farklı yenilgiyle birlikte bu seri sona erdi.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 72. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

Mücadelenin 71. dakikasında Trabzonspor savunmacısı Stefan Savic'in Leroy Sane'ye yaptığı müdahalenin ardından Buruk, hakem Batuhan Kolak'a itirazlarda bulundu. Kolak, Galatasaray teknik direktörünü bu tepkileri nedeniyle kırmızı kartla cezalandırdı.

HAKEM KARARLARI GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetinin ardından karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'ın bazı kararları da tartışma konusu oldu. Özellikle Stefan Savic'in Leroy Sane'ye yaptığı müdahale ile Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon, maç sonrasında değerlendirilen başlıca anlar arasında yer aldı.

TRİO'DA İKİ POZİSYONA DA KIRMIZI KART YORUMU

Yayıncı kuruluşta ekrana gelen Trio programında eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"NET KIRMIZI KART"

Stefan Savic'in Leroy Sane'ye müdahalesiyle ilgili Bülent Yıldırım, "Hakem pozisyonu görmüş ve sarı kartla değerlendirmiş. Hız ve sürat konusunda bir şüphe yok. Ciddi faulün kriterleri bence oluştu. O yüzden kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Benim için net bir kırmızı kart. O kadar net bir pozisyon ki, futbol dışı bir pozisyon. Sane ayağını çekmese kırılacaktı. Net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

Aleks Taşçıoğlu ise pozisyonda sarı kartı destekleyecek bir unsur görmediğini belirterek, "Ben de sarı kartı destekleyecek bir element göremiyorum. Kramponun altıyla, çivileriyle net bir şekilde Sane'nin kaval kemiğinin yan tarafına müdahale var. Sahada da kırmızı kart olması gerekiyordu. VAR müdahalesinin de bu yönde davet edilmesi gerekiyordu hakemin." dedi.

Seçim Demirel de pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savunarak, "Ciddi faulün tüm kriterleri oluşmuş durumda. Ben de kırmızı kart olması gerektiğini ve VAR müdahalesi olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Programda Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon da masaya yatırıldı. Bülent Yıldırım, "Aynı soruları sorup aynı cevapları alıyoruz, ciddi faulün tüm kriterleri oluşmuş durumda. Net bir kırmızı kart. Hakem yine görmesine rağmen yanlış değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

Aleks Taşçıoğlu ise, "Burada parçalar tamamlandı. Tabanla, gergin bacakla basıyor, kramponun çivisiyle rakibin dizine darbesi var. Bu da sahada kırmızı kart olmalıydı ama Batuhan Kolak sahada sarı veriyor, sonrasında video hakem çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim Demirel ise bu pozisyonda hem VAR müdahalesinin hem de kırmızı kart kararının doğru olduğunu belirterek, "Hem VAR müdahalesi hem kırmızı kart kararı doğru. İki pozisyona da kırmızı kart değerlendirmesi yapılması daha doğru olurdu." dedi.