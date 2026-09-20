Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaraylı yıldızdan takıma eleştiri: Utanç verici...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ligdeki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ BİR SKOR"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.

"ZORLU BİR GRUP"

Milli ara ile ilgili sözleri sonrası A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için görüşü sorulan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.