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Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaraylı yıldızdan takıma eleştiri: Utanç verici...

Trabzonspor karşısında alınan 4-0’lık ağır yenilginin ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maç sonu açıklamalarıyla dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, skorun camia adına utanç verici olduğunu belirterek taraftardan özür diledi.

Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaraylı yıldızdan takıma eleştiri: Utanç verici...
Cevdet Berker İşleyen
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ligdeki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ BİR SKOR"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.

Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaraylı yıldızdan takıma eleştiri: Utanç verici... 1

"ZORLU BİR GRUP"

Milli ara ile ilgili sözleri sonrası A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için görüşü sorulan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

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Trabzonspor Abdülkerim Bardakcı galatasaray
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