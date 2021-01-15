SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2021 22:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, QPR'dan Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe: "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması
İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması
İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Yıldız futbolcunun eşini aldattığını görüntüler ortaya çıktı
Yıldız futbolcunun eşini aldattığını görüntüler ortaya çıktı
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TRT spikeri Cansu Canbaz'dan gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu!
Mesut Özil transferi için öyle bir şey dedi ki...
Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Burak Kapacak...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Fenerbahçe, 2021 yazı için ilk transferini yaptı!
Fenerbahçe, 2021 yazı için ilk transferini yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!
Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!
Fenerbahçe, borçlarını TL'ye çevirdi
Fenerbahçe, borçlarını TL'ye çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.