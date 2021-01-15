Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe: "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

