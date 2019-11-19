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Fenerbahçe hız kesmiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.11.2019 23:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe hız kesmiyor

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

(İHA)

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Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyorFenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe BtcTurk Yeni Malatyaspor can bartu tesisleri Spor Toto Süpe Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çöp tenekesi mener
dilini tedavi edebilirim
Ne kadar hız yaparsa yapsın Malatya'da el frenini çektirirler adama :))
@prens44 Kar, Dulu, Yağmur yağar kemik asla yağmaz...
@prens44 O MAZİDE KALDI BİZ GALATAMIYIZ KÖPRÜDE TAKILALIM..
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