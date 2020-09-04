Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini bitirdi!

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferinde sıcak gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takım Burak Kapacak'ın transferi için Bursaspor ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 24 maçta forma giydi ve 8 asist ile oynadı.
8 Aralık 1999 doğumlu olan Burak Kapacak, 1,80 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Bursaspor U16, U17, 19, U21 formalarını da giyen 20 yaşındaki oyuncu Türkiye U17 (3) ve Türkiye U19 (5) formalarını da giydi. (Ajansspor)
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