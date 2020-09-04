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Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini bitirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2020 00:01 | Son Güncelleme

Kadro takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündeme gelen isim Bursaspor'dan Burak Kapacak olmuştu. Fenerbahçe Bursaspor ve genç isimle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini bitirdi!

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferinde sıcak gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takım Burak Kapacak'ın transferi için Bursaspor ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

24 MAÇ 8 ASİST

Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 24 maçta forma giydi ve 8 asist ile oynadı.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999 doğumlu olan Burak Kapacak, 1,80 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Bursaspor U16, U17, 19, U21 formalarını da giyen 20 yaşındaki oyuncu Türkiye U17 (3) ve Türkiye U19 (5) formalarını da giydi. (Ajansspor)

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