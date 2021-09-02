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Fenerbahçe, Bustos için Independiente ile anlaşmak üzere

02.09.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen Fabricio Bustos için oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takımın arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Bustos için Independiente ile anlaşmak üzere

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, sağ bek konusunda da girişimlerini hızlandırmış durumda.

Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti. Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında.

Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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