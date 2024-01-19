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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için dev bir adım attı! Resmi açıklama her an gelebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid’e resmi ‘kiralama’ teklifi yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibiyle el sıkıştı.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Kısa süre önce Bonucci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncüyü de kadrosuna katmak için büyük bir adım attı.

ÇAĞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile de el sıkıştı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak üzere olan Çağlar için kısa süre içinde resmi açıklama gelecek.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMIŞTI

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Çağlar Söyüncü transferiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız." demişti.

9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

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Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta toplam 212 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol devinden kolaylık istediği aktarılmıştı.

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