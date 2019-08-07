Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe 2019-2020 Süper Lig sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeni transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler ligin başlamasından öçnce son hazırlık maçına çıkıyor. Peki Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte maçtan merak edilen detaylar ve maç öncesi takımların form durumu...
Ülker stadyumunda oynanacak Fenerbahçe Cagliari maçı saat 20:30’da başlayacak.
Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını yaın hakkı Türkiye’de D-Smart'a ait. Bu nedenle maç canlı olarak D-Smart'taki Spor Smart HD kanalından yayımlanacak. Fenerbahçe Cagliari maçı için alternatif bir yurt dışı kanal bulunmuyor.
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU
Lig öncesi iki takımda hazırlık maçları yaptı. Fenerbahçe son 5 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyetlik form gösterirken Cagliari 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik form grafiği çizdi.
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