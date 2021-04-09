SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı

Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı

09.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş efsane futbolcu Can Bartu, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bugün bir anma töreni gerçekleştirildi.

Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni sona erdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacakİzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacak
İki maçta farklı Fenerbahçeİki maçta farklı Fenerbahçe
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Şok sakatlık! Ambulans ile uçağa götürülüyor

Şok sakatlık! Ambulans ile uçağa götürülüyor

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

Beşiktaş puan farkını açıyor!

Beşiktaş puan farkını açıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.