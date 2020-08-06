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Fenerbahçe Caner Erkin'i resmen transfer etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Caner Erkin'i resmen transfer etti

Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, eski futbolcusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;
Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."


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