Fenerbahçe Caner Erkin'i resmen transfer etti

Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, eski futbolcusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;
Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! ???????? https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/QKz5e3NbcT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
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