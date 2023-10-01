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FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

01.10.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Çaykur Çaykur Rizespor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sarı lacivertliler, Karadeniz ekibini Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu Süper Lig karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının canlı yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saati...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bugün (1 Ekim 2023 Pazar) saat 16:00'da başlayacak.

Maç, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

[FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI](https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1699165-fenerbahce-caykur-Çaykur Rizespor)

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