Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi çalışmalar devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

LÖSEMİ HASTASI HAMZA TESİSLERDE AĞIRLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü minik taraftarı Hamza Ayaz Şişli'yi tesislerde ağırladı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden şu ifadelere yer verdi...

''Lösemi tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı minik Hamza Ayaz Şişli, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizi gezdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında 2-1 mağlup ettiğimiz OGC Nice maçının ardından verdiği röportajla gündeme gelen minik taraftarımız, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu.

Burada Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol Direktörümüz Devin Özek, Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Hamza Ayaz, tesislerimizi de gezdi.

Futbolcularımızla oldukça keyifli anlar geçiren Ayaz’a Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye edildi.

Kendisine bu imkânı sunan Kulübümüze teşekkür eden Hamza Ayaz, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.''