SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü 1

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü 2

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

LÖSEMİ HASTASI HAMZA TESİSLERDE AĞIRLANDI

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü 3

Fenerbahçe Spor Kulübü minik taraftarı Hamza Ayaz Şişli'yi tesislerde ağırladı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden şu ifadelere yer verdi...

''Lösemi tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı minik Hamza Ayaz Şişli, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizi gezdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında 2-1 mağlup ettiğimiz OGC Nice maçının ardından verdiği röportajla gündeme gelen minik taraftarımız, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu.

Burada Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol Direktörümüz Devin Özek, Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Hamza Ayaz, tesislerimizi de gezdi.

Futbolcularımızla oldukça keyifli anlar geçiren Ayaz’a Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye edildi.

Kendisine bu imkânı sunan Kulübümüze teşekkür eden Hamza Ayaz, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.''

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Demirel: ''G.Saray'ı yeneceğiz...''Volkan Demirel: ''G.Saray'ı yeneceğiz...''
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu!Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.