SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in resmen Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe Milli oyuncu Cengiz Ünder'in resmen Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncunun kiralık olarak ezeli rakibe gönderildiği açıklandı.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in resmen Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı!
Burak Kavuncu
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'a gitti. Yıldız oyuncu kiralık olarak siyah beyazlı kulübün yolunu tuttu. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız oyuncuya kiralık dönemi için sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Cengiz Ünder in resmen Beşiktaş a transfer olduğunu açıkladı! 1

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Cengiz Ünder in resmen Beşiktaş a transfer olduğunu açıkladı! 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ekibine!Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ekibine!
Fenerbahçe'ye Edson Alvarez'den kötü haber! Fenerbahçe'ye Edson Alvarez'den kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.