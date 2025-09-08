Fenerbahçe Cengiz Ünder'in resmen Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'a gitti. Yıldız oyuncu kiralık olarak siyah beyazlı kulübün yolunu tuttu. Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız oyuncuya kiralık dönemi için sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.