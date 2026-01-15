SPOR

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Sarı-Lacivertliler, beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. "Paşa" lakaplı yıldızın yeni durağı ise Süper Lig'in bir başka İstanbul ekibi oluyor!

Emre Şen
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında Cenk Tosun dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli santrfor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA!

Fenerbahçe, Cenk Tosun un sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi 1

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan ve sadece 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Cenk Tosun'un yeni takımı da büyük ölçüde netleşti. Golcü oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Fenerbahçe, Cenk Tosun un sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi 2

Fenerbahçe macerası istediği gibi gitmeyen Cenk Tosun, İstanbul'da kalarak kariyerine Lacivert-Beyazlı formayla devam etmeye hazırlanıyor.

