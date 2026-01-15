Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında Cenk Tosun dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli santrfor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

YENİ ADRESİ KASIMPAŞA!

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan ve sadece 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Cenk Tosun'un yeni takımı da büyük ölçüde netleşti. Golcü oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Fenerbahçe macerası istediği gibi gitmeyen Cenk Tosun, İstanbul'da kalarak kariyerine Lacivert-Beyazlı formayla devam etmeye hazırlanıyor.