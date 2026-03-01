SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş yeni logosunu tanıttı! 2 hafta boyunca kullanılacak

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın 2 hafta boyunca kullanacağı 123. yıl logosu da tanıtıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş yeni logosunu tanıttı! 2 hafta boyunca kullanılacak
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora yaptığı yazılı açıklamada, "Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü.

3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız.

Kuruluş yıl dönümümüz olan 3 Mart'ta büyük bir tören düzenleyeceğiz ve iftar programı gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günleri, gerçekleştireceğimiz kitap bağışı kampanyasıyla daha da anlamlı hale getireceğiz.

Kuruluş yıl dönümümüz kapsamında kurucularımızı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderken Beşiktaşlılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı kabirleri başında anacağız.

Bu vesileyle Beşiktaş'ımızın kurucuları başta olmak üzere, aramızdan olmayan eski başkanlarımızı, eski yönetim kurulu üyelerimizi ve eski sporcularımızı saygıyla rahmetle anıyorum" denildi.

İŞTE O LOGO

Beşiktaş yeni logosunu tanıttı! 2 hafta boyunca kullanılacak 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Montella'nın da radarında! F.Bahçe'nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktıMontella'nın da radarında! F.Bahçe'nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı
Toprak'ın MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucuToprak'ın MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
logo son dakika beşiktaş tasarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.