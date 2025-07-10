Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe'nin yeni sponsorluk anlaşması sosyal medyayı adeta karıştırdı. Hem Fenerbahçeliler hem de bazı diğer taraftar gruplara bu anlaşmaya tepki gösterdi. Tepkilerin sebebi ise Chobani firmasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'yle ilgili kullandığı ifadeler...
Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya
Chobani markası dünyada en bilinen yoğurt markalarından biri. Sahibi ise Hamdi Ulukaya. Ancak yoğurt ABD ve diğer ülkelerde 'Yunan yoğurdu' olarak satılıyor. Sadece bu satış nedeniyle bile tepki çeken Ulukaya, eskiden kullandığı ifadeler nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.
Fenerbaçe taraftar grubu 12 Numara'da bu anlaşamaya karşı çıkanlardan. 12 Numara'nın hesabından, "Bizler için önce vatan, sonra Fenerbahçe, sonra yine Fenerbahçe gelir. Bu durumu camiamıza açıklayın" ifadeleri kullanılarak şu görsel paylaşıldı.
Bununla birlikte sosyal medyada yer alan bazı eleştiriler de şu şekilde;
Fenerbahçe, Amedspor ile Kobani' de Chobani Cup adı altında maç yapsın. Yakışır çakma Atatürkçülere.
5 yıl önce adı Şükrü Saraçoğlu olan stat ismine şimdi chobani sponsor oluyor. Atatürk stadı yapıcaz diye yola çıkıp vardıkları sonuç bu. Türkiye'nin röntgeni gibi. Hala futbol tartışın siz.
Chobani "çoban" demekmiş. Tam Ali babanın çiftliğine döndü kulüp rezalet.
Üzerinde Chobani yazan formayı almam giymem.
Chobani işinde PKK mevzusu varsa sponsorluk derhal iptal edilmelidir.
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