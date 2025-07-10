Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe'nin yeni sponsorluk anlaşması sosyal medyayı adeta karıştırdı. Hem Fenerbahçeliler hem de bazı diğer taraftar gruplara bu anlaşmaya tepki gösterdi. Tepkilerin sebebi ise Chobani firmasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'yle ilgili kullandığı ifadeler...



Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya

YUNAN YOĞURDU DİYE SATIYOR

Chobani markası dünyada en bilinen yoğurt markalarından biri. Sahibi ise Hamdi Ulukaya. Ancak yoğurt ABD ve diğer ülkelerde 'Yunan yoğurdu' olarak satılıyor. Sadece bu satış nedeniyle bile tepki çeken Ulukaya, eskiden kullandığı ifadeler nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Fenerbaçe taraftar grubu 12 Numara'da bu anlaşamaya karşı çıkanlardan. 12 Numara'nın hesabından, "Bizler için önce vatan, sonra Fenerbahçe, sonra yine Fenerbahçe gelir. Bu durumu camiamıza açıklayın" ifadeleri kullanılarak şu görsel paylaşıldı.

Bununla birlikte sosyal medyada yer alan bazı eleştiriler de şu şekilde;