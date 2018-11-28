Fenerbahçe Cocu'nun sözleşmesine son vermek için 31 Mayıs 2019'u bekliyor!

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı.

Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi.

31 Mayıs 2019'da mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.

(Star)

