SPOR

Fenerbahçe Cocu'nun sözleşmesine son vermek için 31 Mayıs 2019'u bekliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle gönderilen Phillip Cocu'nun sözleşmesi halen feshedilememişti. Cocu ile ilgili esas gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 2 yıllık maaşını ödemek istemediği Cocu'nun sözleşmesini feshetmediği belirtildi.

Fenerbahçe Cocu'nun sözleşmesine son vermek için 31 Mayıs 2019'u bekliyor!

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı.

Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi.

31 Mayıs 2019'da mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.

(Star)

PARTNERGoogle’a AB’den şok suçlama!Google’a AB’den şok suçlama!
Resmen açıkladı! 'F.Bahçe'den ayrılabilirim'Resmen açıkladı! 'F.Bahçe'den ayrılabilirim'
F.Bahçe'ye bir sponsor dahaF.Bahçe'ye bir sponsor daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ali ağa ne olur küme düşürme şu takımı. (düştüğümüz hale bak)
yazıklar olsun yönetime. kene gibi yapıştı bu futboldan anlamayan gereksiz şey de.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Cocu'nun sözleşmesine son vermek için 31 Mayıs 2019'u bekliyor!

Cocu gerçeği ortaya çıktı! Meğerse...

Mathieu Valbuena: Ligue 1'e geri dönme ihtimalim var

Resmen açıkladı! 'F.Bahçe'den ayrılabilirim'

Fenerbahçe HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı

F.Bahçe'ye bir sponsor daha

Fenerbahçe yönetimi Damien Comolli'nin transferdeki yetkilerini kısıtlıyor

F.Bahçe'den flaş Comolli kararı!

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal için Samandıra'ya gidiyor

F.Bahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı!

Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

Ünlü teknik adam açıkladı! 'F.Bahçe'ye talibim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.