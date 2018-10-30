Fenerbahçe Cocu'yu bilgisayar programı aracılığı ile seçmiş

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Sarı laacivertli kulüpte maç sonunda teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği açıklandı. Peki Fenerbahçe, Hollandalı teknik admaı göreve getirirken nasıl karar verdi?

BİLGİSAYAR PROGRAMI COCU'YU SEÇTİ

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile anlaşılmasının ardından bir bilgisayar programı aracılığıyla belirlenen kriterlere uygun teknik direktörler sorgulandı. Teknik direktörde aranan özelliklerin sisteme girilmesi sonrası Phillip Cocu ismi ilk sırada çıktı ve ardından yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı.

3 büyüklerin başında maç başına en az puan toplayan teknik direktörleri arasında Phillip Cocu ilk sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada sadece 9 puan toplayabilen Phillip Cocu 0,90 puanla ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'yu takip eden isimse Gheorghe Hagi oldu. Galatasaray'daki 2. döneminde dümene Riijkard'dan alan Rumen çalıştırıcı takımı yönettiği 18 lig maçında 1,17 puan ortalaması tutturdu. Listenin 3. sırasında ise yine Galatasaray'da büyük bir hüsrana neden olan Cesare Prandelli geldi. İtalyan çalıştırıcı Türkiye kariyerinde 1,25'lik puan ortalamasında kaldı.

(FutbolArena)

