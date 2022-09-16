YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

16.09.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki Rennes maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular salon çalışmalarının ardından sahada pas çalışmaları sonrası taktik idman ve bireysel çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Olur Türkiye'ye getirildiEmre Olur Türkiye'ye getirildi
Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz olduBigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:03
İkindi
16:32
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.