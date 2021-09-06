Fenerbahçe, Crespo transferini açıkladı

Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

SAVAŞÇI, TEKNİK VE ÇABUK

24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip. Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor.

SAVUNMADA DA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR

Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.

VİTOR PEREİRA'NIN PLANI

Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.

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