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Fenerbahçe, Crespo transferini açıkladı

06.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Crespo transferini açıkladı

Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

SAVAŞÇI, TEKNİK VE ÇABUK

24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip. Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor.

SAVUNMADA DA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR

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Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.

VİTOR PEREİRA'NIN PLANI

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Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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