Fenerbahçe, Crespo transferini açıkladı

Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip. Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor.
Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.
Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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