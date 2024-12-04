Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez kazandı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-32 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı da 65-64 kazanarak kupaya uzandı.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2019'dan sonra 2024'te de kazanarak 13. zaferine ulaştı

FENERBAHÇE'DEN KUPALARA AMBARGO

Fenerbahçe, yer aldığı son 8 organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı.

Son olarak 2022'de ÇBK Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 6 kupa üst üste kazandı.

2023 ve 2024'de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'nı da ikişer kez kazandı. Fenerbahçe 2024'te Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, son 8 kupayı müzesine götürdü.

2024'TE BÜTÜN KUPALARI KAZANDI

Fenerbahçe Opet, 2024 yılında bütün kupaları kazandı.

Avrupa'da Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı alan sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise lig, kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaştı.

Sarı-lacivertliler 2024 yılını 5 kupayla tamamladı.

ÜST ÜSTE 66. GALİBİYET

Fenerbahçe Opet, Türkiye'deki organizasyonlarda üst üste 66. maçını da kazandı.

Son olarak 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin'e kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda oynadığı 66 maçı da galibiyetle tamamladı.